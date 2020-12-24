KOÇ: KENDİNİZLE ilgili düşünce ve duygu yenilikleri içindesiniz. Mars burcunuzda ilerlerken duygusal dürtüleriniz yüksek.

Anlamsız takıntılardan uzak durmak için çaba göstermelisiniz.



BOĞA: BUGÜN çözmeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten yorgun düşebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Diyaloglarınızı gözden geçirmenin zamanı.



İKİZLER: BUGÜN güçlü arzular içindesiniz. Hisleriniz tavan yapıyor. Çevrenizdekilere yardım etmekten keyif alacağınız bir gün. Planlar yaparken fikir vermek isteyenleri göz ardı etmemelisiniz.



YENGEÇ: DUYGUSAL tepki gösterebileceğiniz bir gün. Bazı kişilerin tavırları, canınızı sıkacaktır.

Tahakküm altına girmek istemiyorsunuz.

Başarınızın devamı için, çevrenizle uyumunuzu bozmamanız gerekli.



ASLAN: İDEALLERİNİZDEN taviz vermek istemeyişiniz sizi daha bir anlamlı yapıyor.

Yollarla ilgili planlarınızı hayata geçirmek için fırsatları değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızı uygulamaya başlamalısınız.



BAŞAK: MADDİ konularla ilgili yoğunluğunuzu denetlemek zorundasınız. Parasal trafiğiniz yoğunlaşıyor. Unuttuğunuz ve ödenmesi gereken borçlarınızın yeniden gündeme gelmesi söz konusu.



TERAZİ: İLİŞKİLER konusunda hassas bir gün.

Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars; sizi öfkeli yapabilir. İlişkilerinize yansıtmamalısınız.

Haklı olduğunuz konularda, haksız duruma düşebilirsiniz.



AKREP: ESKİYE özlem duymanız yüzünden bazı hatalar yapabiliriniz. Geçmiş sorumluluklarınız sizi üzüyor. Kendinizle ilgili yeni bir yapılanmaya ihtiyacınız var. Bugün sosyal yanınız çok güçlü.



YAY: UFUKTA yepyeni duygular söz konusu.

Eski dostlarla birlikte olmanın keyfini yaşayacaksınız. Amaçsız toplantılardan uzak kalın. İdealleriniz çok önemli. Hayatı istediğiniz gibi yaşayın.



OĞLAK: YAPACAĞINIZ işlerin çevrenizde ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli alt yapı çalışmalarınızı daha sıkı tutuyorsunuz.

Bugün sıra dışı kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz.



KOVA: HIRSLI yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Organizasyonlar gündeme gelirken, fikir ayrılıkları tartışma yaratabilir. İdeallerinizi yapıcı bir şekilde sergileyeceksiniz.



BALIK: ÇEVRENİZİN fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.

Disiplinli davranışlarınız olumlu etkiliyor.