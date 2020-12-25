KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız inişli çıkışlı durumlar için önleminiz almalısınız. Karşınızdaki kişiye kendinizi anlatmak yerine susmayı tercih etmelisiniz. Bugün küçük çatışmalar büyük sorunları da beraberinde getirebilir.



BOĞA: Güzelliklerden yana olmanızdan dolayı bugün ortamlarda oldukça ilgi göreceksiniz. Venüs burcunuzda size destek vermeye başlıyor.

Özellikle bugün herkesten farklı fikirlerinizde dikkat çekmeyi başarıyorsunuz.



İKİZLER: Zihniniz sürekli meşgul olması yüzünden hata üstüne hata yapabilirsiniz. Yakın ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin gereksiz soruları karşısında canınız sıkılabilir. İlginç fırsatlar karşınıza çıkacak ve aklınız karışabilir.



YENGEÇ: Maddesel konularda harcama içgüdüleriniz fazla. Yardım etme isteği ile birleşince maddi durumunu sarsıcı konular ortaya çıkıyor. Para biriktirmeyi seven biri olarak, canınızın sıkılmasına neden olabilecek durumlar söz konusu.



ASLAN: Bilinçaltınız çok karışık. Planladığınız konuları yaşama geçiremediğiniz zaman huzursuz oluyorsunuz.

Gizlilikler size cazip geliyor. Sürpriz kararlar almadığınız zaman çok daha güvenli olabileceksiniz. Akıllıca davranmalısınız.



BAŞAK: Çok çalışacak ve çok yorulacaksınız. Yaşama bakış biçiminiz zaten önemli işler başarma içgüdüsü.

Ortaklıklar konusunda temkinli davrandığınız için, fırsat kaybetme durumunuz söz konusu.

Dişlerinizle ilgili problemler olabilir.



TERAZİ: Fırsatlar ayağınıza gelirken, kafanızın da karışmasına neden oluyor. Küçük sırlar işinize yarayacak.

Konuşmadığınız müddetçe şartlar ve koşullar sizden yana olacak. Sabırlı yapınız daha çok ortaya çıkarmak sizi mutlu ediyor.



AKREP: Disipline her şeyden daha fazla önem veriyorsunuz.

Bulunduğunuz toplantılarda randevularına uymayan kişiler sizin için sorun olabilir. Yoğun trafiğin getirdiği sorunlar yüzünden sevdiklerinizle kapışmanın bir anlamı yok.



YAY: Başarılı günlerinizden birindesiniz. Birçok zincirleme işlerin ve fırsatların karşınıza çıkması aklınızın karışmasına neden olacak. Sonuca gitmeden önce iyi düşünmelisiniz. Sonradan vazgeçeceğiniz kararlar vermemelisiniz.



OĞLAK: Partnerinizle savaş yapmak yerine barışı tercih edin. Sürekli tartışmak size hiçbir şey kazandırmıyor.

Gereğinden fazla efor sarf ettiğiniz için, yorgun düşüyorsunuz. Eski hesapları bir kenara bırakın ve yaşama eğlenceli bakın.



KOVA: Sezgi ve hayal bir arada sizi huzursuz edebilir.

Karşınızdaki kişilerin fikirleri sizi ilgilendirmemeli.

Bugün eski hayaller yerine yeni konular üzerinde durmalısınız. Sıkıntılarınızı düşünmek yerine kendinize güvenmelisiniz.



BALIK: Ortak düşünceler üreteceğiniz kişilerle anlaşma yerine huzursuzluk çıkarmayı seviyor gibi bir haliniz var. Sevdikleriniz sizinle işbirliği içinde olmak istiyorlar. Şüpheli yaklaşımlarınızla çevrenize ters gelebiliyorsunuz.