KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

Duygusal verimi doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Paylaşımcı yönlerinizi olumlu yansıtıyorsunuz.



BOĞA: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.

Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanacak. Size gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.



İKİZLER: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kullanacaksınız.

Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu olabilir.

Toplumsal çalışmaları hızlandıracaksınız.



YENGEÇ: BİRTAKIM huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.

Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.



ASLAN: KOYDUĞUNUZ bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Çevrenize karşı disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz.



BAŞAK: DEĞİŞKEN bir ruh hali içindesiniz.

İmajınızla ilgili değişimler içindesiniz.

Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.



TERAZİ: OLAYLARI yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz.

Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de etkileyeceksiniz.

Bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.



AKREP: BUGÜN, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.



YAY: KENDİNİZİ dingin bir şekilde ifade etmelisiniz. Duygularınız ve mantığınız birlikte kullanırsanız olayların üstesinden cesaretle gelebileceksiniz. Güçlü kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız.



OĞLAK: SİZ kalıcı başarılardan yanasınız ve birlikte çalıştığınız kişilerin, belli bir potansiyeli olsun istiyorsunuz. Bugün özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güvenmiyorsunuz.



KOVA: BUGÜN, kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi anlatma çabaınız, başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir.

Elinizdeki olanakları artırma yolunda göstereceğiniz çaba takdir görecek.



BALIK: AÇILIMLARINIZ konusunda, dikkatli davranmalısınız. Konumunuzu korumak zorundasınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın sorunları fazla kafanıza takmamalısınız.