KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.
Duygusal verimi doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Paylaşımcı yönlerinizi olumlu yansıtıyorsunuz.
BOĞA: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.
Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanacak. Size gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.
İKİZLER: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu olabilir.
Toplumsal çalışmaları hızlandıracaksınız.
YENGEÇ: BİRTAKIM huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.
Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.
Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.
ASLAN: KOYDUĞUNUZ bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Çevrenize karşı disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz.
BAŞAK: DEĞİŞKEN bir ruh hali içindesiniz.
İmajınızla ilgili değişimler içindesiniz.
Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.
TERAZİ: OLAYLARI yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz.
Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de etkileyeceksiniz.
Bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.
AKREP: BUGÜN, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.
YAY: KENDİNİZİ dingin bir şekilde ifade etmelisiniz. Duygularınız ve mantığınız birlikte kullanırsanız olayların üstesinden cesaretle gelebileceksiniz. Güçlü kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız.
OĞLAK: SİZ kalıcı başarılardan yanasınız ve birlikte çalıştığınız kişilerin, belli bir potansiyeli olsun istiyorsunuz. Bugün özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güvenmiyorsunuz.
KOVA: BUGÜN, kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi anlatma çabaınız, başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir.
Elinizdeki olanakları artırma yolunda göstereceğiniz çaba takdir görecek.
BALIK: AÇILIMLARINIZ konusunda, dikkatli davranmalısınız. Konumunuzu korumak zorundasınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın sorunları fazla kafanıza takmamalısınız.