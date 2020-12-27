KOÇ :Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza, destekleyici gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut olmasına rağmen; zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri alt ederek kazanacaksınız. Akıllı davranıyorsunuz.

BOĞA: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal duyarlılığınız, sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek. İlişkilerinizle ilgili güzel başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.



İKİZLER: Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de, yakınlarınızın isteklerini doğru anlamanıza bağlı. Belki de sizden beklenmeyeni yapmaya çalışırken yoruluyorsunuz.

YENGEÇ: İş ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri hoşunuza gidecek. Duygusal ilişkinizde sezgilerinize güvenebilirsiniz.



ASLAN: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda inatçılığınız başarınızı artırıyor. Aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de, araştırmalar yapıyorsunuz. Seyahat programı yapacaksınız



BAŞAK: Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Aklınıza gelen düşünceler için fazla beklemeyin.

TERAZİ: Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Ay, bilinçaltınızı karıştıracak. Bir süredir aklınıza gelmeyen bazı olaylar, yeniden kafanızda şekillenecek. Değerlendirmeyi doğru yapmalısınız.

AKREP: Tutum ve davranışlarınızda sezgilerinizin payı çok fazla. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Bugün görüşeceğiniz kişilerden çok beklentiniz olabilir. İsteklerinizi dengelemek zorundasınız.

YAY: Çekiciliğiniz ve karizmanız, her zaman olduğundan daha güçlü. Topumda önemli işlerin altına imzalar atacak, uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Kişisel aktiviteleriniz önem kazanacak.

OĞLAK: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bir parça bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere artık hazırsınız.



KOVA: Bilinçaltınızın zorlaması yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz. Haklı olduğunuzu bilmek istiyorsunuz fakat bazı konularda hala oldukça çekimsersiniz



BALIK: Partnerinizle romantik ve duygusal bir gün sizi bekliyor. Enerji potansiyelinizi heyecanlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda hoş konuşmalarınızla kendinizi dinletmesini bileceksiniz.