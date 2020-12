KOÇ: KİŞİLİĞİNİZİ ön plana çıkarmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün ilişkinizde bencil davranabilirsiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor.

Radikal kararlar almak istiyorsunuz.



BOĞA: BUGÜN güvenliğiniz her şeyden çok daha önemli. Yardımsever yapınıza diyecek laf yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyorsunuz.



İKİZLER: HAREKETLİ yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekiyorsunuz. Bugün, toplantıda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşu sizi oldukça yüceltiyor.



YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz.



ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız.



BAŞAK: ÇALIŞMALARINIZIN sağlayacağı kazançların, ince detayları üzerinde yoğunlaşacaksınız. Hırslarınızın ön plana çıkması sizi şaşırtabilir. Toplumsal çalışmaların farklı boyutlarını keşfedeceksiniz.



TERAZİ: BUGÜN, araştırmacı yönleriniz yoğun.

İdeallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlardan faydalanıyorsunuz. Enerjinizin dağınık ve detayları istemeden atlayabilirsiniz.

Partnerinizi zorlamayın.



AKREP: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişelenebilirsiniz. Bugün, sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmak size zarar veriyor.



YAY: UZUN süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı aramak isteyeceksiniz. Bazılarını çok özlediniz ve onların da size ulaşmak istediklerinden eminsiniz.

Gerçek paylaşımlara ihtiyacınız var.



OĞLAK: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz.

Hızlı düşünmeniz gereken çok konu var. Hepsini sırayla planlamalı ve en önemli olanına öncelik tanımalısınız.

Dayanıklılığınız daha da artıyor.



KOVA: AŞK konusunda engellerden hoşlanmıyorsunuz.

Sosyal ilişkilerinizle duygusal konuları başarıyla pekiştireceksiniz.

Çevresel aktivitelerin gündemde olması yaşamınızı renklendirecek.



BALIK: BUGÜN, ailenizle ilgili toplantılara katılabilirsiniz. İşiniz nedeniyle uzak kaldığınız yakınlarınız var. Bazı değerlerin ön plana çıkmasıyla, farklı duyguların sizi sardığını göreceksiniz.