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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.12.2020, 00:00

KOÇ: KİŞİLİĞİNİZİ ön plana çıkarmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün ilişkinizde bencil davranabilirsiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor.
Radikal kararlar almak istiyorsunuz.

BOĞA: BUGÜN güvenliğiniz her şeyden çok daha önemli. Yardımsever yapınıza diyecek laf yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyorsunuz.

İKİZLER: HAREKETLİ yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekiyorsunuz. Bugün, toplantıda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşu sizi oldukça yüceltiyor.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz.

ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız.

BAŞAK: ÇALIŞMALARINIZIN sağlayacağı kazançların, ince detayları üzerinde yoğunlaşacaksınız. Hırslarınızın ön plana çıkması sizi şaşırtabilir. Toplumsal çalışmaların farklı boyutlarını keşfedeceksiniz.

TERAZİ: BUGÜN, araştırmacı yönleriniz yoğun.
İdeallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlardan faydalanıyorsunuz. Enerjinizin dağınık ve detayları istemeden atlayabilirsiniz.
Partnerinizi zorlamayın.

AKREP: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişelenebilirsiniz. Bugün, sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmak size zarar veriyor.

YAY: UZUN süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı aramak isteyeceksiniz. Bazılarını çok özlediniz ve onların da size ulaşmak istediklerinden eminsiniz.
Gerçek paylaşımlara ihtiyacınız var.

OĞLAK: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz.
Hızlı düşünmeniz gereken çok konu var. Hepsini sırayla planlamalı ve en önemli olanına öncelik tanımalısınız.
Dayanıklılığınız daha da artıyor.

KOVA: AŞK konusunda engellerden hoşlanmıyorsunuz.
Sosyal ilişkilerinizle duygusal konuları başarıyla pekiştireceksiniz.
Çevresel aktivitelerin gündemde olması yaşamınızı renklendirecek.

BALIK: BUGÜN, ailenizle ilgili toplantılara katılabilirsiniz. İşiniz nedeniyle uzak kaldığınız yakınlarınız var. Bazı değerlerin ön plana çıkmasıyla, farklı duyguların sizi sardığını göreceksiniz.

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