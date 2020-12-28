KOÇ: BUGÜN daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Ayaklarınızla ilgili problemler söz konusu.



BOĞA: YAŞAM kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.

Çevrenizle ortak aktiviteler ve değişimler gündeme gelecektir.



İKİZLER: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız.



YENGEÇ: OLAYLARA karşı temkinli yaklaşmanız gereken bir gün. Özgürlükçü yapınız daha çok ortaya çıkıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.



ASLAN: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız geniş bir yelpazeyi kapsıyor.



BAŞAK: MADDİ konularda araştırmalar içinde olacaksınız. Kendinizi kanıtlama isteğiyle farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı arttıracaksınız. İlişkilerinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz.



TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.

Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız.



AKREP: İDEALİST yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığının farkındasınız. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz birçok düşünceyi dağıtmayı denemelisiniz.

Dostlarınızdan destek alıyorsunuz.



YAY: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.



OĞLAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümler bulacaksınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun.

Duygusal ilişkileriniz hareketleniyor.



KOVA: KETUM davranışlarınızın altında gizli planların olduğunu çevrenizden saklamayı seviyorsunuz. İlişkilerinizde karşı tarafın şartlarını düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Bir değişim sürecindesiniz.



BALIK: MANTIĞINIZA güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Güven duygunuzu ve sevginizi partnerinize hissettirin.