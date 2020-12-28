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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.12.2020, 00:00

KOÇ: BUGÜN daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Ayaklarınızla ilgili problemler söz konusu.

BOĞA: YAŞAM kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.
Çevrenizle ortak aktiviteler ve değişimler gündeme gelecektir.

İKİZLER: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız.

YENGEÇ: OLAYLARA karşı temkinli yaklaşmanız gereken bir gün. Özgürlükçü yapınız daha çok ortaya çıkıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

ASLAN: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

BAŞAK: MADDİ konularda araştırmalar içinde olacaksınız. Kendinizi kanıtlama isteğiyle farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı arttıracaksınız. İlişkilerinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.
Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız.

AKREP: İDEALİST yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığının farkındasınız. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz birçok düşünceyi dağıtmayı denemelisiniz.
Dostlarınızdan destek alıyorsunuz.

YAY: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.

OĞLAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümler bulacaksınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun.
Duygusal ilişkileriniz hareketleniyor.

KOVA: KETUM davranışlarınızın altında gizli planların olduğunu çevrenizden saklamayı seviyorsunuz. İlişkilerinizde karşı tarafın şartlarını düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Bir değişim sürecindesiniz.

BALIK: MANTIĞINIZA güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Güven duygunuzu ve sevginizi partnerinize hissettirin.

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