KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üret-mek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapısı size açık olacak.
BOĞA: TAKINTILI biri değilsiniz. Olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz. Kısa yürüyüşler yapın.
İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyece-ği bir gün. Erkek kardeşler ve babanızla olan ilişkiler gündem kazanıyor. Arkadaş işbirlikleri sizi mutlu ediyor.
YENGEÇ: KATILACAĞINIZ toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmak istemiyorsunuz. Öfkeye dikkat.
ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Ortaklık konusunda bazı kişilerden destek göreceksiniz.
BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor fakat kesin çözüm istiyorsunuz.
TERAZİ: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden çevreden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok.
AKREP: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyorsunuz.
YAY: GİZLİ enerjinizi kullanmak istemeyebilirsiniz.
Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yetenek ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız.
OĞLAK: YÖNETİCİLİK konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissettiriyor. Güven ve onaya ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla ve öfkelerinizle baş etmeyi öğrenin.
KOVA: BUGÜN görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.
Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli.
BALIK: ÇEVRENİZDEKİ duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün. Kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirin.