KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üret-mek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapısı size açık olacak.



BOĞA: TAKINTILI biri değilsiniz. Olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz. Kısa yürüyüşler yapın.



İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyece-ği bir gün. Erkek kardeşler ve babanızla olan ilişkiler gündem kazanıyor. Arkadaş işbirlikleri sizi mutlu ediyor.



YENGEÇ: KATILACAĞINIZ toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmak istemiyorsunuz. Öfkeye dikkat.



ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Ortaklık konusunda bazı kişilerden destek göreceksiniz.



BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor fakat kesin çözüm istiyorsunuz.



TERAZİ: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden çevreden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok.



AKREP: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyorsunuz.



YAY: GİZLİ enerjinizi kullanmak istemeyebilirsiniz.

Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yetenek ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız.



OĞLAK: YÖNETİCİLİK konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissettiriyor. Güven ve onaya ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla ve öfkelerinizle baş etmeyi öğrenin.



KOVA: BUGÜN görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.

Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli.



BALIK: ÇEVRENİZDEKİ duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün. Kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirin.