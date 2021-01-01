KOÇ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.

Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda, sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.



BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek tutmasıdır.



İKİZLER: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği yaptığınız kişilerle buluşup karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız var. İsteklerinizi aktarırken zorlanmayacak, atılımcı yönünüzle göz dolduracaksınız.

Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.



ASLAN: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı bir şekilde gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanmalı ve tepki almamalısınız.



BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.



TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.



AKREP: HEDEFLEDİĞİNİZ işle ilgili destek beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.



YAY: GEREKSİZ yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz.

Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.



OĞLAK: YAŞAMIN her alanında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.

Her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.



KOVA: KİMSENİN sezemediği işle ilgili bazı konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde huzursuzluk yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

Bugün ters bir bileşke içindesiniz.



BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş konusunda seçici oluyorsunuz.