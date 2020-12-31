  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.12.2020, 00:00

KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için önemli. Bağımsız olmaya çalışmalısınız.
Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakınlarınızın olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler önemli.

YENGEÇ: BUGÜN çok hassassınız ve alıngansınız.
İlişkinizde birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, dostlarınız daha sonra hak verecektir.

ASLAN: SİZE yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.
Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyor. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

BAŞAK: HENÜZ oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olacak ve onların desteğini göreceksiniz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

TERAZİ: KENDİNİZ için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.

AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşamanız, enerjinizi kullanma konusunda sizi kısıtlıyor. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz.
Sorunları karşılıklı konuşup aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

YAY: AŞKA çok önem vermenize rağmen bu sıralar her zamankinden çok daha fazla yoğun duygular yaşayacaksınız. Katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaracaksınız.

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz.
Aşk ilişkileriniz gündeme gelecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemeye çalışın.

KOVA: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Sorunların üstesinden geleceksiniz.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermezseniz, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.
İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI