KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için önemli. Bağımsız olmaya çalışmalısınız.

Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakınlarınızın olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler önemli.



YENGEÇ: BUGÜN çok hassassınız ve alıngansınız.

İlişkinizde birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, dostlarınız daha sonra hak verecektir.



ASLAN: SİZE yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyor. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.



BAŞAK: HENÜZ oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olacak ve onların desteğini göreceksiniz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.



TERAZİ: KENDİNİZ için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.



AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşamanız, enerjinizi kullanma konusunda sizi kısıtlıyor. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz.

Sorunları karşılıklı konuşup aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.



YAY: AŞKA çok önem vermenize rağmen bu sıralar her zamankinden çok daha fazla yoğun duygular yaşayacaksınız. Katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaracaksınız.



OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz.

Aşk ilişkileriniz gündeme gelecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemeye çalışın.



KOVA: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.

Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Sorunların üstesinden geleceksiniz.



BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermezseniz, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.

İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.