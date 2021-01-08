KOÇ: KİŞİLİĞİNİZLE sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olsa da çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli.



BOĞA: GÜVEN duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bunu sağlayacak kişilerden etkileniyorsunuz. Bugün gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz ama baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.



İKİZLER: GRUP çalışmaları için uygun bir gün ve çabalarınızı çevresel faktörlerle akıl-lıca birleştirmelisiniz. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı sevdiklerinize ayırabilirsiniz.



YENGEÇ: BUGÜN, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda çalışmalarınıza takdir gelecek.



ASLAN: İŞ yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.



BAŞAK: BELLİ standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündemde. Biraz sabırlı olmalısınız.



TERAZİ: BUGÜN düşüncelerinizi toparlamalı-sınız. Bilinçaltınız karışık ve sizden bek-ledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Belli etmiyorsunuz ama her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.



AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek isti-yorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız. Çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Her türlü ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.



YAY: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermiyor ve sonuna kadar direniyorsunuz. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullan-maktan yanasınız. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.



OĞLAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için bir çok neden orta-ya çıkacak. Beklentilerinizin kısa süre-de gerçekleşmesi için, sabırlı davranıp değerlerinize sahip çıkıyorsunuz.



KOVA: BUGÜN kişisel olaylarınıza daha tem-kinli yaklaşmalısınız. Maddi konular-da güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçirmek istiyorsunuz. Tekliflere karşı daha temkinli olun.



BALIK: ÇEVRENİZDE istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olma-lısınız. Bugün yakınlarınızdan anlayış bekliyorsunuz. Çevrenizle aranızda geli-şen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.