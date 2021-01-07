KOÇ. BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.

Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor.



BOĞA: İMKÂNSIZ görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz.



İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.



YENGEÇ: GEÇMİŞTE yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir.

İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.



ASLAN: MAL varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz yerine gelecek. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.

Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.



BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak çok şey buluyorsunuz.

Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.



TERAZİ: ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.



AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Çevrenizdekilerin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.



YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz.

Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. Gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.



OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin.

Bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz yüksek.



KOVA: YARATICILIĞINIZI ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.

Eski fırsatlar ayağınıza geliyor.



BALIK: İŞİNİZDE yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız.

Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.

Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.