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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.01.2021, 00:00

KOÇ. BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.
Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor.

BOĞA: İMKÂNSIZ görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz.

İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

YENGEÇ: GEÇMİŞTE yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir.
İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: MAL varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz yerine gelecek. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.
Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak çok şey buluyorsunuz.
Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Çevrenizdekilerin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz.
Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. Gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin.
Bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz yüksek.

KOVA: YARATICILIĞINIZI ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.
Eski fırsatlar ayağınıza geliyor.

BALIK: İŞİNİZDE yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız.
Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.
Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

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