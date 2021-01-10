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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.01.2021, 00:00

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzlanmayın.

BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınıza yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, aşk ilişkilerinizi etkileyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Bu sıralar gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız oldukça pekişiyor

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizem yaratıyorsunuz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirebilir.

TERAZİ: Bu sıralar yaşadığınız bir ilişki varsa, ağırdan almaya gayret gösterin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.

AKREP: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Duygularınızı yeniden canlandırabilir ve ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.

YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor

OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermelisiniz.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

BALIK: Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.

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