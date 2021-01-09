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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.01.2021, 00:00

KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli.
Düşündüklerinizin gerçekleşmesi için yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.
Bazı özel durumlar söz konusu olabilir.
Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.
Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bitirmeye çalışırken, hata kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları gözardı etmemelisiniz.
Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.
Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

YENGEÇ: BUGÜN sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız.
Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı problemler artabilir.

ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.
Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz.
Kendinize fırsat yaratmalısınız.
Duygu yoğunluğunuz sizi yoruyor.

BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacak ve enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.
Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.

YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ artışlar sizi karşı cinse karşı oldukça çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir..

OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.

KOVA: SİZ kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.
İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.

BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı içinde olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gerekenleri ince ayrıntılarla planlayın.

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