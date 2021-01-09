KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli.

Düşündüklerinizin gerçekleşmesi için yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.

Bazı özel durumlar söz konusu olabilir.

Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.



BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.

Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bitirmeye çalışırken, hata kabul etmiyorsunuz.



İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları gözardı etmemelisiniz.

Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.

Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜN sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız.

Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı problemler artabilir.



ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.

Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz.

Kendinize fırsat yaratmalısınız.

Duygu yoğunluğunuz sizi yoruyor.



BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacak ve enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.

Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.



YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ artışlar sizi karşı cinse karşı oldukça çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir..



OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.



KOVA: SİZ kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.



BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı içinde olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gerekenleri ince ayrıntılarla planlayın.