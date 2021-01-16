KOÇ: MADDİ konularda gizli davranmayı tercih ediyorsunuz. Kendinizi değiştirmeye ihtiyacınız var. Bulunduğunuz çevrelerde kendinize sakladığınız düşüncelerinizi paylaşmak istemiyorsunuz. Netlik size yakışıyor.



BOĞA: ÇEVRESEL kalıplardan sıkıldınız ve durmadan savaştınız. Sizi dinleyen çok azdı.

İşinizle ilgili konular rutin bir şekilde gidiyor.

Bugün sosyal kişiliğinizle güçlenen özgüveniniz ortaya çıkacak.



İKİZLER: SÖZ konusu maddi kazançlar olduğu zaman, kafanız son derece işler çalışıyor. Çevrenizde gelişen olaylara maddesel yaklaşabilir ve her şeyi tarzınıza uygun değerlendirebilirsiniz.

Daima savunmadasınız.



YENGEÇ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceksiniz.



ASLAN: ÇEVRENİZLE ve yakın dostlarınızla beklediğiniz duygusal iletişimi kuracak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Bazı kişisel işbirlikleri içinde olacaksınız Yapacağınız atılımlar için önünüzü açmalısınız.



BAŞAK: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız.

Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat bazı pürüzler sizi rahatsız edecek.

Ama siz savaşmayı yeğliyorsunuz.



TERAZİ: DAHA yoğun çaba harcamanızı gerektiren çalışmalar gündeme gelecek. Kişisel olarak, siz de bu eğilim doğrultusunda talepkar olacaksınız.

Sevdiğiniz kişi ile aileniz arasında da problemler oluşabilir.



AKREP: DUYGULARINIZI olumlu şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor.

Olaylara yaklaşımınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Karşı tarafla aranızda güç oluşumu içindesiniz.



YAY: AŞKLARINIZI kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıpları sizin isteklerinize kontrol getiriyor.

Bugün başarıyı karşı taraftan beklemeniz, hataya açık olmanıza neden oluyor.



OĞLAK: DUYGUSAL paylaşımlarınızda eksiklikler yaşıyorsunuz. Yönlendirilmeye karşı tepki oluşturabilirsiniz. Dostlarınızdan gelen ani telefonlar, akşam sizi harekete geçirecek.

Ailenizin desteğine ihtiyacınız var.



KOVA: ESKİ aile konularının gündem kazanması sizi üzebilir. Bugün, kısa sürecek duygusal etkilenmelerden kendinizi uzak tutmalısınız. İsteklerinizde haklı da olsanız fevri davranmaktan sakının.



BALIK: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Partnerinize içten ve samimi davranıyorsunuz.