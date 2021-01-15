  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.01.2021, 00:00

KOÇ: EGONUZU ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
Bugün bir çok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

BOĞA: BUGÜN, kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.
Ay tepe evinizde ilerlerken, kendinizi aşma konusunda size gereken avantajları sağlıyor.

İKZİLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz.
Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz... Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: BUGÜN, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
Sezgileriniz oldukça yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın.

ASLAN: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz..
Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyecek gücünüz var.

BAŞAK: SEZGİLERİNİZİN, yüksek olduğu bir gün içindesiniz.
Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girerek beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.

TERAZİ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
Kolay olmadığını biliyorsunuz.

AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: DEĞERLERİNİZİN farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.

OĞLAK: ÜSTÜN nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirecek, takıldığınız konularda ısrarcı davranacaksınız.

KOVA: EVİNİZLE ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.
Aile içinde oluşan durumlara tepkilisiniz.

BALIK: GÜCÜNÜZÜ arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızın sizi rahatsız edecek boyutlara gelmesine izin vermemelisiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI