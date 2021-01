KOÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün... Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.



BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz güçleniyor. Düşünce sınırlarınız genişleyecek.

İKİZLER: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, kimseyi karıştırmıyorsunuz. Yatırımlar konusunda başarı sağlıyorsunuz.



YENGEÇ: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatın.



ASLAN: Bugün arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Mesleki başarınızı, çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.



BAŞAK: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını görmek için sabırsız olmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla coşkulu anlar yaşayacaksınız.



TERAZİ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu hep sizin için bir problem oluyor.



AKREP: Yurtdışı seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara uzaklaşmayıp sarılın.



YAY: Bugünlerde değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınız karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz...



OĞLAK: Bugün partnerinizle işbirliği içinde olun, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alabilirsiniz. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



KOVA: Planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar içindesiniz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.



BALIK: ÇEVRENİZLE farklı bir iletişim içindesiniz. Kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif şekilde uygulayacaksınız.