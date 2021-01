Son yılların bir moda akımı daha. Dilimizden düşmeyen bir cümle 'Alfa erkekleri'. Kozmik çağımıza yakışan bir benzetme.

Uzaya bir adım kala ne olacaktı yani. Feminizmin at koşturması karşısında, üstelik şahlanmış bir amazon kadın grubu varken, karşılarına çıkacak erkek modelinin havalı bir adı olmalıydı. Bizim çok iyi bildiğimiz bir tür. Çok eskilerde annelerimizin anneleri hatta daha ötesinde varlığı bilinen anlı şanlı aslan gibi mert, sevecen, saygılı, düzgün giyinen, kadına değer veren, entelektüel, biraz mesafeli ama asla soğuk olmayan, hatta esprili ama ölçüsünü kaçırmayan beyaz atlı prensimizin yeni adı. Hepimize bu yeni akım hayırlı olsun bakalım.

Yeni nesil kızlarımızın ağzından bir an bile düşmüyor. Gözlerini bayarak ve ağızlarına şekil vererek bayıla bayıla anlattıkları bu modeller acaba günümüz şartlarında gerçeğe ne kadar yakın. Binlerce erkek modelin içinden sıyrılarak çevresinde fark yaratmak için nasıl bir davranış biçimi sergiler bu alfalar diye epey kafa patlattım desem yalan olmaz.



LİDERLERİN KİŞİLİĞİ

Toplumları yöneten kişilerin ortak özelliklerinden biridir tabiri caizse alfa. Liderlerin birçoğu zaten bu kişilikte. Geçmişle gelecek arasındaki kıyaslamaların ayyuka çıkması an meselesi. Bu konu uzadıkça uzayacak velhasıl. Yakın geçmişimizi daha unutmadık. Sürülerine bereket hala metroseksüel erkeklerimiz ortalıklarda dolaşıyor..

Maalesef kadın milleti bu türlere pek fazla rağbet etmedi. Onların arkadaşı, kankası oldu da, bir türlü sevgili moduna geçemediler.

Bakımlı erkek olma ölçülerinin topuzunu kaçırdılar ve gözden çabuk düştüler. Bu erkeklerle alfaların savaş durumları var ki; izlemekten büyük keyif alacağız anlaşılan.

Kadınların kafalarını karıştıran bu kaostan neler çıkacak önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Bir de, rağbet görmeyen belki de biraz haksızlık yapıyor olabiliriz 'Beta erkekler' topluluğu var. Annelerinin 'Paşa' oğulları. Tüm sorumluluğu karşısındaki kadına yüklemiş ve onun gölgesinde yaşamayı görev bilenler. Kadının gücüne karşı koymak istemeyenler. Annelik duygusunu fazla abartan kadınlar için bulunmaz nimet desek de; kadın aklının nerde isyan edeceği hiç belli olmaz. Aniden Alfa erkek arayışına girme olasılıklarına açık kapı bırakmak gerekebilir.



ASLINDA HEP VARDILAR

Günümüzün kadınının en büyük problemi güveneceği erkek modelinin bulunmayışı. Acaba yanlışlık mı yapıyoruz diye düşünebiliriz.

Fakat aldatmaların ayyuka çıktığı bir dönem yaşadığımızı göz önünde bulundurursak, haksız da sayılmayız..

İlişkilerde büyük bir boşluk yaşanırken, ortaya birden bire bir 'alfa erke modeli' çıkıverdi. Bir geldi pir geldi. Galiba hepimiz geçmişimizi özledik. Eskinin nostalji filmlerini izleye izleye farkında olmadan bu yeni akımı başlattık. Birçok erkek bu modeli sevse de, taşıma suyu ile değirmen dönmüyor maalesef.

Alfa erkeği olmak içten gelen bir özelliktir. Doğuştan hamurunda vardır. Yapmacık değildir. Damarlarında atalarının kanı vardır.

Aslında onların sayıları azda olsa hep vardılar.. Biz o kadar yeni dünyanın sanallarıyla meşguldük ki, aramızda dolaşırken göremedik.

İlişkiler zayıfladıkça, bozuldukça ve yaldızları dökülmeye başladıkça gerçek kahramanlar ortaya çıktı.

Ama maalesef sayıları o kadar az ki.

Evet yeni bir savaş başladı. Talep var stokta yok. Bir nesil kızlarımızın da arayışları hiç bitmeyecek. Beta, alfa derken ilişkilerin yorgun savaşçıları hep olacak. Her şey bir yana Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim ve son noktayı koyalım.



NOT: Kendini fetheden en güçlü savaşçıdır. Konfüçyüs