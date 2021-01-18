KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmeyin. İkna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.



BOĞA: BUGÜNLERDE, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz ve kişisel özelliklerinizle başarılı çalışmalara imza atarsınız.



İKİZLER: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.

Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak verecektir.



YENGEÇ: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.



ASLAN: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.



BAŞAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



TERAZİ: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için çok önemli. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşlerin olacağı bu toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



AKREP: İŞ yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusallığınızı yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.

Seyahatler gündeme gelecek.



YAY: ORGANİZASYONLAR ve işbirlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir ama onları ikna edebileceksiniz.

Gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı şekilde ele alabiliyorsunuz.



OĞLAK: BUGÜN sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar yapacaksınız.

Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Duygularınızı paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.



KOVA: BUGÜN duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızdaki problemleri çok büyütüyorsunuz.



BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.

Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisindesiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna gitmemelisiniz.