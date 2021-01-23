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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.01.2021, 00:00

KOÇ: Bugün iletişimde olumlu olaylar gündeme gelecek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.

BOĞA: Planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanımınız henüz yok. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.
Araştırmacı tarafınız atak.

İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gündesiniz.
Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz.
Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

ASLAN: Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz.
Her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklığında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini hissettiğinizde daha mutlusunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.

AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle değerlendirmelisiniz.
Düşündüklerinizi gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde performans sergileyeceksiniz.
Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile tarzınızın dışında bir söyleşi gerekebilir.

OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

KOVA: Kazançlarınız konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz.

BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcamalarda sınırı aşıyorsunuz. Planladığınız işler için, yüklü bir bütçe gerekiyor. İyi niyetiniz olumlu sonuç vermiyor.

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