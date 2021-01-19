KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam çok önemli.



BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi bazı düşüncelere sevk edebilir. Fakat unutmamalısınız ki, gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.



İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak..



YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.



ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostların bir araya gelmesi size keyifli saatler yaşatacak.



BAŞAK: İNANDIĞINIZ konularda taviz vermeyeceksiniz.

Planlarınızı uygularken; kibar fakat ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.



TERAZİ: YAKIN ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularla daha fazla ilgili olacaksınız.

Enerjinizi dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.



AKREP: ENERJİNİZİN yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Maddi konularda çabalarınızın karşılığını alacaksınız.

Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.



YAY: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.



OĞLAK: EN büyük enerjiniz hırslı olmanız. Harekete geçmeden önce sıkı düşünüp hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hızlanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.



KOVA: BAŞKALARININ davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.



BALIK: DUYGUSAL coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız.

Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.