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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.01.2021, 00:00

KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam çok önemli.

BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi bazı düşüncelere sevk edebilir. Fakat unutmamalısınız ki, gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.

İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak..

YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostların bir araya gelmesi size keyifli saatler yaşatacak.

BAŞAK: İNANDIĞINIZ konularda taviz vermeyeceksiniz.
Planlarınızı uygularken; kibar fakat ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

TERAZİ: YAKIN ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularla daha fazla ilgili olacaksınız.
Enerjinizi dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

AKREP: ENERJİNİZİN yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Maddi konularda çabalarınızın karşılığını alacaksınız.
Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.

YAY: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.

OĞLAK: EN büyük enerjiniz hırslı olmanız. Harekete geçmeden önce sıkı düşünüp hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hızlanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.

KOVA: BAŞKALARININ davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.

BALIK: DUYGUSAL coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız.
Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.

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