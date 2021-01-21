KOÇ: ORGANİZASYON işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. Yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.

Yoğun bir döneme giriyorsunuz.



BOĞA: YENİ bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz.

Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli.



İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.



YENGEÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.

Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin.



ASLAN: ÜZERİNİZDEKİ baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız.

Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.

Aklınızı doğru kullanmalısınız.



BAŞAK: MADDİ konuların ve karşılıklı iletişimin önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser davranıyorsunuz.

Finans konularında ketumsunuz.



TERAZİ: DUYGUSAL konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.



AKREP: ÇEVRE bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.



YAY: KİŞİSEL ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer, birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.



OĞLAK: OLAYLARI doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, tepki almanıza neden olabilir.



KOVA: MESLEĞİNİZLE ilgili başarılı bir tablo çizmeniz sizi örnek kişi haline getiriyor.

Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.

Toplumsal çalışmalarınız önemli.



BALIK: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.