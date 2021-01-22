KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle birlikte olmaya ihtiyacınız var. Gücünüzü çevreye ispat etmek istiyorsunuz.
BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanmayı bileceksiniz.
İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilin. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailevi ilişkileriniz önemli. Damar sorunlarına dikkat.
YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz yüksek, alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız.
İnatçılığınızın ardındaki nedenlere dostlarınız geç de olsa hak verecek.
ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz.
Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermeye bakın.
BAŞAK: HENÜZ oluşmayan olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz sizi takip ediyor.
TERAZİ: İŞİNİZDE yükselme ve kendinize uygun koşulları hazırlamada ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.
Çevrenizin etkisindesiniz. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepki göstermeyin.
AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkiniz rutin hale geldi. Sorunlarınızı konuşun ve aksayan şeyleri gözden geçirin.
YAY: SİZ aşka önem veren bir kişi olarak her zamankinden fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ kullanamıyorsunuz.
Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir.
Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.
KOVA: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğinizi kişilerle işbirliğiniz, rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızdaki sorunların üstesinden geleceksiniz.
BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.