KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Bugün, paylaşımlarınızda aşırıya kaçabilir ve hak etmeyen kişilere taviz verebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız sizi zorda bırakıyor.



BOĞA: BUGÜN duygusal kırıklıklara açık bir gününüzdesiniz. Olayları abartarak, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Ay'ın bulunduğu konum bilinçaltınızı yoğun etkiliyor.



İKİZLER: BUGÜN bulunacağınız ortamlarda duygusal yönleriniz ortaya çıkabilir. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.



YENGEÇ: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün içindesiniz. Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe istemeden aksettirebiliyorsunuz.



ASLAN: GEÇMİŞİNİZLE iç içe yaşamak isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için, kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz.



BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ çevrenizle paylaşırken, geleneksel yapınızı ortaya koyacağınız bir gün. Duygularınız karışık, hata yapmaktan korkuyorsunuz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmelisiniz.



TERAZİ: MESLEKİ anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz.

Fakat ele aldığınız konularda sabit olamadığınız için prestij kaybediyorsunuz.

Kayda değer bir şeyler yapmak istiyor fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.



AKREP: GÜÇLÜ adalet duygunuzu ilişkilerinize yansıtmak isteyişiniz en doğal hakkınız.

Uzak yollardan gelen teklifler karşısında düşünmeniz gereken konular olacak.

Bugün aktiviteler içinde olabilirsiniz.



YAY: BUGÜN, ailevi konular üzerinde odaklaşabilirsiniz. Özgürlükçü yapınız engellere takıldığı zaman huzursuz oluyorsunuz.

Sevdiklerinizin desteği, motivasyon kaynağı haline gelebiliyor.



OĞLAK: KİŞİSEL deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda, sosyal aktiviteniz güçleniyor.

Akşam dostlarınızla bir arada olacaksınız.



KOVA: AY, çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok.

Sınırlarınızı bilmenize rağmen, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.



BALIK: FİNANS konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, yeni aşamalar kaydedeceksiniz.

Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Doğru ifade etmenin yollarını buluyorsunuz.