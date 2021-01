Mevsimlere ne çok anlamlar yükleriz. Hayatın kendi içindeki döngüsünde değişimlerin üzerimizde yarattığı etkilerin en önemli zaman dilimlerinden biridir kış mevsimi. Sibel Can'ın çok sevdiğim şarkılarından biri 'Kış Masalı'nı dinlerken hayatın içinde yaşadığımız bu mevsimin belki de en zor ve çetin günlerini barındırdığını düşündüm nedense.



Uzaklıklar, korkular, kaybetme duyguları, bitmeyen soğuklar belki kar, yağmur derken uzar da uzar. Aslında gizli bir çekiciliği vardır. Esrarlı ve gizemli bir havası olduğunu yıllar geçtikçe daha iyi anlarsınız.

Sırların en güzel saklandığı ve korunduğu bir dönemdir. Söylenmeyen sözler, gizlenen duygular, özlemler, hasretlerin tuhaf karmaşasıdır.

Daha çok birbirimize sokulmaya ihtiyaç duyarız. Yalnızlık duygularımız hiç bu mevsim kadar körüklenmemiştir.

Egolarınız biter. Sevgileriniz başlar. Yaz aşkları geçicidir fakat kış aşkları sonuç getirir. En çetin günlerde karşılaşmışsınızdır.

Karlı dağların ateşi gibidir.



Kış, bir mevsim değil bir işgaldir. Anonim



En çok kışın özlenir uzaktakiler. En çok kışın beklenir gelmeyenler. Kış mevsimi hüzün mevsimidir. Sonbaharın, romantizmi bitmiştir. Sokaklarda bir telaş vardır. Kapalı ortamları özlersiniz. Yaşlılığı daha çok düşünürsünüz. Geçmişiniz gelir aklınıza.

Kaybettiğiniz fırsatlara takılır kalırsınız. Ailenin önemini kavrarsınız. Hasret ve özlem dolu şarkıların mısraları dilinize dolanır. İç çekişleriniz başlar. Kırıldığınız ve küstüğünüz kişileri bile özlersiniz. Ani hatırlamaları körükleyen kışa için için kızabilirsiniz.

Melankolik olmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştınız.

Fakat en güzel şarkılar da bu mevsimde ortaya çıkar. Geçmiş aşk acıları bu mevsimde hatırlanır. Aile albümleri karıştırılır. Çocukluğumuzun anıları resmi geçit yapar. Erkeklerin askerlik anıları yine bu mevsimde daha çok anlatılır.



YARDIMLAŞMA DUYGUSU ARTAR

Kimsesizlerin ve hastaların hayatlarını düşünürsünüz.

Vicdanınız daha çok harekete geçer. Yardımlaşma duygunuz derinleşir.

Uzun geceler uzadıkça içinizdeki hikayelerde uzar gider. Keşkelerin en çok yaşandığı ve var olduğu zamandır bu mevsim. Hep keşke olsa, keşke görsem, keşke dokunsam, keşke, keşke, keşke dersiniz. Çaresizlik özlemenin en son sınırıdır. Üç yüz altmış beş günün özgürlüğü bu mevsimde bitiverir.

Her şeye rağmen en güzel aşkların yaşandığı kış aşkları vardır. Yıllar önce Erich Segal'in senaryosunu yazdığı 1970 yapımı 'Love Story', Arthur Hiller yönetmenliğinde çekilmişti. Film, sınıf farklılığı nedeniyle bir araya gelmeleri bir hayli güç olan iki gencin, tüm engellere rağmen aşklarına inatla sahip çıkmaları üzerine kuruluydu. Hafızalarımızdan yıllarca silinmeyen bu aşk kış mevsiminde başlamıştı. Hala fırsat buldukça izlerim ve karlı günlerde aklıma gelen filmdir.



FARKLI YÖNDEN BAKMAK

Tüm acılara rağmen kış mevsiminin yaşam üzerinde özel bir öğretici durumu vardır. Kişiyi güçlendirir. Zihin açısından öğreticidir. Kişiyi geliştirir ve daha üstün bir bilinç düzeyine taşır. Hayata farklı yönlerden bakma yetisi kazandırır. Çünkü bir insan başka duyguları tadarak derinlemesine düşünmeyi öğrenir. Kısacası her mevsimin kendine göre güzellikleri olsa da derinliğini ve dibini görmeyen kişi yaşamın güzel yönlerinin tadını bilemez. Her şey zıttı ile güzeldir Acının içinde buruk tadı bilen güzelliğin sarhoşluğunda kendini kaybetmez.

Karanlık ve hüzün insanın kendini tanıması için önemli bir fırsattır.

Kış ne kadara hüzünlü olursa olsun varlığının keyfini çıkarmak ve ileride dinlemekten keyif alacağımız bir masala çevirmek bizim elimizde. Yaşadığımız her günümüzün kıymetini bilelim. Unutmayalım ki; hepimiz kendi hikayemizin kahramanlarıyız.