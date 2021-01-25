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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.01.2021, 00:00

KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Her şeye çabuk kırılmayın.

İKİZLER: CESARET edemediğiniz birçok aktivitelere katılacaksınız. Büyük hedeflere odaklanırken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak.
Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: OLAYLAR karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz.
Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

ASLAN: DEĞERİNİZİN karşılığı olmayabilir.
Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.

BAŞAK: KARŞI cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucu, geçici aşklar gündeme gelebilir. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz. Dikkatli olmalısınız.

TERAZİ: MASRAFLARINIZDAKİ artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz.
Düşüncelerinizi sivri bir dil kullanarak söylemeniz, tatsızlıklara neden olabiliyor.

AKREP: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler, eski duyguları tetikliyor.

YAY: KİŞİLİĞİNİZDEKİ duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.

OĞLAK: SİZİ ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin desteğini de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.
Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

KOVA: AİLE bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

BALIK: ÖNEMLİ olan isteklerinizi doğru ayarlamanızdır.
Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız.
Konuştuğunuz kişileri etkileyeceksiniz.

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