KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.



BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Her şeye çabuk kırılmayın.



İKİZLER: CESARET edemediğiniz birçok aktivitelere katılacaksınız. Büyük hedeflere odaklanırken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak.

Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.



YENGEÇ: OLAYLAR karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz.

Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.



ASLAN: DEĞERİNİZİN karşılığı olmayabilir.

Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.



BAŞAK: KARŞI cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucu, geçici aşklar gündeme gelebilir. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz. Dikkatli olmalısınız.



TERAZİ: MASRAFLARINIZDAKİ artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz.

Düşüncelerinizi sivri bir dil kullanarak söylemeniz, tatsızlıklara neden olabiliyor.



AKREP: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler, eski duyguları tetikliyor.



YAY: KİŞİLİĞİNİZDEKİ duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.



OĞLAK: SİZİ ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin desteğini de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.

Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.



KOVA: AİLE bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.



BALIK: ÖNEMLİ olan isteklerinizi doğru ayarlamanızdır.

Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız.

Konuştuğunuz kişileri etkileyeceksiniz.