KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.
BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Her şeye çabuk kırılmayın.
İKİZLER: CESARET edemediğiniz birçok aktivitelere katılacaksınız. Büyük hedeflere odaklanırken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak.
Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.
YENGEÇ: OLAYLAR karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz.
Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.
ASLAN: DEĞERİNİZİN karşılığı olmayabilir.
Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.
BAŞAK: KARŞI cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucu, geçici aşklar gündeme gelebilir. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz. Dikkatli olmalısınız.
TERAZİ: MASRAFLARINIZDAKİ artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz.
Düşüncelerinizi sivri bir dil kullanarak söylemeniz, tatsızlıklara neden olabiliyor.
AKREP: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler, eski duyguları tetikliyor.
YAY: KİŞİLİĞİNİZDEKİ duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.
OĞLAK: SİZİ ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin desteğini de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.
Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.
KOVA: AİLE bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.
BALIK: ÖNEMLİ olan isteklerinizi doğru ayarlamanızdır.
Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız.
Konuştuğunuz kişileri etkileyeceksiniz.