KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız.

Bugün özellikle dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.



BOĞA: PARASAL konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli alt yapınız mevcut. Fakat, hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğinizde hemen geriye çekilmeyin.



İKİZLER: DUYGUSAL ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme var. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.



YENGEÇ: DUYGUSAL veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.



ASLAN: SEZGİLERİNİZ sizi yoruyor. Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmalısınız. Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve eski olayları bitirme kararları alacaksınız.



BAŞAK: SOSYAL yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilmesini istemiyorsunuz.

Kariyeriniz için önünüze çıkan avantajları değerlendirmelisiniz.



TERAZİ: İNATÇI tavırlar sergileseniz de, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalayabilirsiniz. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine uyum sağlamalısınız. İş olanaklarınızı değerlendireceksiniz.



AKREP: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.

Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.

Bu sıralar partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır.



YAY: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.



OĞLAK: İNATÇI ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, başarılarınızı getiriyor.



KOVA: KAPASİTENİZİ daha da artırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için, bugün arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz.



BALIK: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birçok olumlu vasıflara sahipsiniz. İş arkadaşlarınızın fikirlerinden yaralanabilirsiniz.