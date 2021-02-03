KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duyabilirsiniz.



BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılarınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



İKİZLER: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.



YENGEÇ: Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.



BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirebilir.



TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.



AKREP: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevreniz yardıma ihtiyaç duyduğunuz halde, gururla hareket ediyorsunuz. İçsel, davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.



YAY: Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.



OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.



KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.



BALIK: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacaksınız. Neptün'ün kişisel evinizde ilerlemesi duyguları yeniden canlandırma olayına girebilir, ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.