KOÇ: HEDEFLERİNİZDE güçlü konumlar arıyorsunuz.

Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.



BOĞA: BUGÜN duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle sorun yaşayabilirsiniz.

Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.



İKİZLER: ÇEVRENİZLE inatlaşmak yerine, ılımlı olmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.



YENGEÇ: ÇEVRENİZE karşı kapalı ve duygusalsınız.

Olayları fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz.

Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.



ASLAN: GÜÇLÜ dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.

Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmelisiniz.



BAŞAK: AKLINIZ maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm doneler sahipsiniz.

Düşüncelerinizi çevrenize yansıtmada oldukça başarılı günlerinizden biri.



TERAZİ: KISA yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, ortak çalışmalara girebilirsiniz. Bugün ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: KARŞIT Mars'tan önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız.

Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğinizde, başarınız daha fazla artıyor.



YAY: SİSTEMLİ davrandığınızda başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerine yoğunlaşmalısınız.

Sizi zorlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz, sizin için önemli olanı seçin.



OĞLAK: MOTİVASYONUNUZU sorgulamayın.

Meselelerinizi incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, savunmaya geçiyorsunuz.



KOVA: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmelisiniz.

Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak düşünmelisiniz.



BALIK: HER türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar olabilir. Çalışmalarınız takdir görecek.