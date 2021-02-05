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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.02.2021, 00:00

KOÇ: HEDEFLERİNİZDE güçlü konumlar arıyorsunuz.
Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

BOĞA: BUGÜN duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle sorun yaşayabilirsiniz.
Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.

İKİZLER: ÇEVRENİZLE inatlaşmak yerine, ılımlı olmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

YENGEÇ: ÇEVRENİZE karşı kapalı ve duygusalsınız.
Olayları fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz.
Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

ASLAN: GÜÇLÜ dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.
Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmelisiniz.

BAŞAK: AKLINIZ maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli tüm doneler sahipsiniz.
Düşüncelerinizi çevrenize yansıtmada oldukça başarılı günlerinizden biri.

TERAZİ: KISA yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, ortak çalışmalara girebilirsiniz. Bugün ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.

AKREP: KARŞIT Mars'tan önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız.
Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğinizde, başarınız daha fazla artıyor.

YAY: SİSTEMLİ davrandığınızda başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerine yoğunlaşmalısınız.
Sizi zorlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz, sizin için önemli olanı seçin.

OĞLAK: MOTİVASYONUNUZU sorgulamayın.
Meselelerinizi incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, savunmaya geçiyorsunuz.

KOVA: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmelisiniz.
Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak düşünmelisiniz.

BALIK: HER türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar olabilir. Çalışmalarınız takdir görecek.

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