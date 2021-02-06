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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.02.2021, 00:00

KOÇ: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bırakıp olaylara daha esnek bakmalısınız. Sezgilerinizi pratiğe dönüştürmelisiniz.

BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde pozitif bir yoğunlaşma görülüyor. Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız.

İKİZLER: Hareket dolu bir gün. Düşüncelerinizde fazla idealistsiniz. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda hiç kimseye taviz vermeyeceksiniz.

YENGEÇ: Çalıştığınız kişilerin, özgürlüğünüze karışmalarında hoşlanmıyorsunuz.
Bugün, bulunduğunuz şartları sorgulayan bir tavır takınacaksınız. Çevrenize karşı duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

ASLAN: Pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var.

BAŞAK: Çevresel koşulların lehinize olduğu bir gün. İş birliği içinde olduklarınızın destekleri, yeteneklerinizi doğru kullanmanızı sağlıyor. Uzak yollardan gelen kardeşlerle bağınız güçleniyor.

TERAZİ: Ay, para evinizi olumlu etkilerken, karşı tarafın istekleri doğrultusunda bazı sıra dışı masraflar söz konusu. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı.

AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasını sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız.
Enerjiniz yüksek fakat çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün.

YAY: Bugün içinizde biriken enerjinizi çevrenize yansıtmayı iyi başarıyorsunuz.
Hayatınıza katılacak yeni kişilerden farklı bir elektrik alacak, ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.

OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama peşindesiniz. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık.

KOVA: Bugün Venüs, egonuzu güçlendirirken, işlerinizde size gerekli cesareti sağlıyor.
Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak adımları atmalısınız.

BALIK: Duygusal yaşantınızda canlılık söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte birçok toplantıya çağırılırken, siz partnerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün enerjinizi olumlu kullanacaksınız.

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