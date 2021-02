KOÇ: Bugün ailenizle ilgili konulara ilgi göstermeniz, sorumluluk duygularınızın pekişmesini sağlayacak. Bugün hassassınız. Çevrenizden fazla etkileniyor, her sözün etkisinde kalıyorsunuz.



BOĞA: Kariyer evinizde ilerleyen Güneş toplumsal hayatınızı canlandırıyor. Bugün yeni insanlar tanımak için enerjiniz yüksek. Yenilikleri sevmeniz, tutucu çevreler tarafından pek benimsenmiyor.



İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal hayatınızın güçlenmesini sağlıyor. Aktif hareketleriniz ön plana çıkarken, beden dilinizi doğru kullandığınız bir gün. İş birliği yaptığınız kişilere dikkat edin.



YENGEÇ: Enerjinizi üst düzeyde kullanmalısınız. Kazandırdığınız vasıfları başkalarını etkileme konusunda kullanabiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara fazla tepkilisiniz. Sağlığınız işlerinizi aksatabilir.



ASLAN: Duygularınızı sürekli denetim altında tutmakla yanlış yapıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz düşünceler, gerilime sebep oluyor. Herkesin gıpta ile baktığı ölçülü davranışlarınızı esnetmelisiniz



BAŞAK: Gezegeniniz Merkür geri hareketini yapıyor. Kazanç fırsatları size motivasyon kazandıracaktır. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak işlerden kazanç sağlamaya başlamak için, kolları sıvamalısınız.



TERAZİ: Retro Merkür'ün bulunduğu konum, aşk ve sosyal hayatınızla ilgili konulara karşı duyarlılık kazanmanıza neden oluyor. İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi pek tatmin etmiyor.



AKREP: Bencilce davrandığınızda, hatalarınızı çok çabuk anlıyorsunuz. Anlaşılmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Bugün bazı konulara karar vermeden önce ince eleyip sık dokumalısınız.



YAY: Güneşten olumlu etkiler alıyorsunuz. Olumlu idealler peşinde olmanız sizi çevrenize özel kılıyor. Sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her şey, adeta sizi büyülüyor.



OĞLAK: Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz. Bazıları için, kinci olarak tanınsanız bile, kendinize toz kondurmuyorsunuz. İlişkilerinizde sabırlı davranışlarınız, sizi adım adım başarıya götürüyor.



KOVA: Güneş burcunuzda ilerlerken, istekleriniz ve hareketleriniz önem kazanmaya başlıyor. Estetik davranışlarınız ve ölçülü konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz. Sıra dışı işler için yaratılmışsınız.



BALIK: Zor arkadaş seçiyorsunuz. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Bugün kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız her yeni iş farklı bir özen ve çok dikkat istiyor.