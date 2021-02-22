KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz, davranışlarınızla gerekli dengeyi kurmalısınız.



BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.



İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişim söz konusu.



YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok çalışmaya meyillisiniz. Her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.



ASLAN: Bugün, sıra dışı düşünceleriniz var ama tepkilerden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. İlişkilerinizde ikna edici olmalısınız.



BAŞAK: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüzde keyif almasını biliyorsunuz. Yeni ve sürpriz aşklar için özel bir gün.



TERAZİ: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verirseniz, farklı olma duygusundan kurtulamazsınız.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde durmalısınız.



YAY: Ay, aile evinizde, Merkür ise iletişim evinizde. İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı sanarak huzursuz oluyorsunuz. Esnek olun ve kendinizi denetlemekten vazgeçin.

OĞLAK: Ailenizin isteklerini hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri aklınızı karıştırabilir. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz.

KOVA: Venüs burcunuzda ilerlerken, duygusal anlamda etkileniyor ve sezgileriniz istem dışı çalışmaya başlıyor. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişiyor.

BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin güçlü olması, bazı ideallerinizi ortaya çıkarırken, sizi farklı kılıyor. İdeallerinize koşarken hatalara açıksınız. Yollarla ilgili fırsatlar gündeme gelebilir.