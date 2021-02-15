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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.02.2021, 00:00

KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz.
Sanatsal olaylarla yaşamınız renkleniyor.

BOĞA: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

İKİZLER: ENERJİNİZİN yüksek olduğu bir gün.
Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN ay kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlemekte ve özgür düşüncelerle hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli olaylar gündeme gelecek.
Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Yeni fikirlere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.

TERAZİ: AY karşıt burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.
Beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstereceksiniz.

AKREP: YAKIN dostlarınızla bir araya geleceksiniz.
Derin konuşmalar içinde olacaksınız.
Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

YAY: ANİ gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Dostlarla işbirlikleri gündeme gelecek. Uzaklara gitme hissine kapılacaksınız. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara, artık duyarsız kalacaksınız.

OĞLAK: KENDİNİZİ huzursuz hissediyorsunuz.
Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz.

KOVA: BUGÜN çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Koç'ta ilerleyen ay, sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

BALIK: SİSTEMLİ olduğunuz zaman, kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz.
Mars'ın açısı enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalısınız.

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