KOÇ: İLİŞKİLERİNİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.
BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve size faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
İKİZLER: ZEVKLERİNİZ için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.
Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.
YENGEÇ: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz.
Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.
ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
BAŞAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız.
Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.
TERAZİ: HIZLI düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.
AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.
Yeni fikirlere açıksınız.
YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız.
Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.
Düşünceleriniz ilginç gelebilir.
OĞLAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.
KOVA: DUYGULARINIZI yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
Her olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.
Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.