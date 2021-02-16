KOÇ: İLİŞKİLERİNİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.



BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve size faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.



İKİZLER: ZEVKLERİNİZ için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.



YENGEÇ: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz.

Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.



ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.



BAŞAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.



TERAZİ: HIZLI düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.



AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.

Yeni fikirlere açıksınız.



YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız.

Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

Düşünceleriniz ilginç gelebilir.



OĞLAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.



KOVA: DUYGULARINIZI yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Her olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.



BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.

Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.