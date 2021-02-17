KOÇ: Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranış şekillerinden farklı anlamlar çıkarmanız mümkün.



BOĞA: Bugün kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması gereken en zor olan hedefleri seçiyorsunuz.



İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Bugün tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.



YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakin bir şekilde izlemeyi yeğleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.



ASLAN: Duygularınızı açıklama konusunda cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel şekilde çalışıyor.



BAŞAK: Çalıştığınız kişilerin fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün onlarla ortak proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışıyor olmanız takdir görüyor.



TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile inatçı ve pratik davranışlarınız sayesindei istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı öğrenmelisiniz.



AKREP: Yakın ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.



YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden beklediği bir takım destekleri vermek isteyebilirsiniz.



OĞLAK: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için kendi tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz. Gücünüzü ortaya koymalısınız.



BALIK: Sevdiklerinize destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek. Güven duygularının önemli aşamalara neden olmasıyla, bir çok paylaşımlarınız söz konusu olacak