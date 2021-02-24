KOÇ: İDEALLERİNİZ çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil.

Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.

Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Sert çizgiler koyuyorsunuz.



BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.

Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz.



İKİZLER: YARATICILIĞINIZIN size sağlayacağı avantajlarla, yeni bir düzen içindesiniz.

İddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.



YENGEÇ: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız.

Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı problemler artabilir.



ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz.

Kendinize fırsat yaratmalısınız. Yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.



BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.

Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Bugün baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. İstediğiniz her türlü şartı kabul ettireceksiniz.



AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.



YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz. Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir.



OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.



KOVA: DOĞRULARINIZDAN taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.



BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Aktiviteleri ayrıntılı planlayın.