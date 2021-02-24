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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.02.2021, 00:00

KOÇ: İDEALLERİNİZ çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil.
Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz.
Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Sert çizgiler koyuyorsunuz.

BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.
Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz.

İKİZLER: YARATICILIĞINIZIN size sağlayacağı avantajlarla, yeni bir düzen içindesiniz.
İddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

YENGEÇ: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız.
Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı problemler artabilir.

ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz.
Kendinize fırsat yaratmalısınız. Yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.

BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.
Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Bugün baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz. İstediğiniz her türlü şartı kabul ettireceksiniz.

AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.

YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz. Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir.

OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.

KOVA: DOĞRULARINIZDAN taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.
İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.

BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Aktiviteleri ayrıntılı planlayın.

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