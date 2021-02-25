KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle olmak isteyeceksiniz.

Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmaya girmemelisiniz.



BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.

Uzun vadeli planlar yapın.



İKİZLER: KENDİNİZE özgü davranışlar sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.

Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.



YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri size zor anlar yaşatabilir.

Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değer. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.



ASLAN: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi olumlu etkileyecek.



BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz.

Bugün her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.



TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını çizmelisiniz.

Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin. Dostlarınız ilişkileri renkli tutmak için size yardım ediyor.



AKREP: KARIŞIK düşünceler içindesiniz ve sabit olma konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz.

Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

Ertelediğiniz işler için çalışmalısınız.



YAY: BUGÜN maddesel konular önem kazanıyor.

Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alacaksınız. Yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.



OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla.

Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kıskaç içinde hissediyorsunuz.

Sezgilerinizi kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.

Aşkınızı sıra dışı yaşadığınız için çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.



BALIK: OLAYLARI abartmadan önce içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamanız gerekiyor.