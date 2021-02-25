KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle olmak isteyeceksiniz.
Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmaya girmemelisiniz.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
Uzun vadeli planlar yapın.
İKİZLER: KENDİNİZE özgü davranışlar sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.
YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri size zor anlar yaşatabilir.
Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değer. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi olumlu etkileyecek.
BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini iyi kullanan biri olarak sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz.
Bugün her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.
TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını çizmelisiniz.
Duygularınızı paylaşırken dikkatli olun ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermeyin. Dostlarınız ilişkileri renkli tutmak için size yardım ediyor.
AKREP: KARIŞIK düşünceler içindesiniz ve sabit olma konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz.
Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.
Ertelediğiniz işler için çalışmalısınız.
YAY: BUGÜN maddesel konular önem kazanıyor.
Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alacaksınız. Yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
OĞLAK: DUYGUSAL gerilimleriniz çok fazla.
Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kıskaç içinde hissediyorsunuz.
Sezgilerinizi kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
Aşkınızı sıra dışı yaşadığınız için çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.
BALIK: OLAYLARI abartmadan önce içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamanız gerekiyor.