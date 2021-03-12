KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.

BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin etkisi üzerinizde olacak. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.

Evinizle ilgili değişimler söz konusu.

İKİZLER: ENERJİNİZ takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi göstermelisiniz.

Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmek için acele etmelisiniz.

YENGEÇ: KAZANÇLARINIZI arttırma konusunda , yaratıcılığınızı doğru bir şekilde kullanacaksınız.

Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek, kendinizi ortaya koyacaksınız . Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip etmelisiniz.

ASLAN: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.

İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

BAŞAK. DÜŞÜNMEDEN sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız.

Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.

TERAZİ: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları, bertaraf etmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak.

AKREP: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. İşlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır.

Duygularınızı saklamak için bir çok nedeniniz var ve kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.

YAY: ORTAKLIKLAR ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir.

Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: SEZGİLERİNİZE çok güvenmeniz, yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili köklü değişimlere hazır olmalısınız. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz.

KOVA: BUGÜNLERDE satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler.

Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.

BALIK: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Olaylar yön değiştirdikçe haklı olduğunuzu görecekler. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.