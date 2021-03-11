KOÇ: BUGÜN partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

BOĞA: HEDEFİNİZ belli ve amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edeceksiniz.

Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde biliyorsunuz.

İKİZLER: TOPLUMSAL ilişkileriniz olumlu gidiyor.

Duygusal derinliğiniz çok güçlü.

Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.

YENGEÇ: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz.

Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız Yeni işinizle ilgili yoğun temponuz mükemmel.

ASLAN: BUGÜN partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz.

Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. İlişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacak.

Fikrilerinizde aşırılık görülebilir.

BAŞAK: YAŞANTINIZLA ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir.

Elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: BUGÜN duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz.

Özellikle sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

AKREP: İLETİŞİM konusunda her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

YAY: ÇEVRENİZİN sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

Yaşama pratik bakıyorsunuz.

OĞLAK: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için doneleri gözden geçirmelisiniz.

KOVA: BUGÜN yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz.

Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı.

BALIK: ENERJİNİZİ sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz.

İsteklerinizde artış var. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz. Yaşam kalitenizi her gün daha da artıracak.