KOÇ: ORGANİZE işlerden keyif alıyorsunuz.

Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.

İşinizle ilgili yenilikleri takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.

Yoğun bir döneme giriyorsunuz.

BOĞA: YENİ bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz.

Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu ve disiplinlisiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

YENGEÇ: BUGÜN, kendinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.

Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

ASLAN: ÇEVRESEL koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.

BAŞAK: MADDİ konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser tavırlarınızın altında, daha iyi kavrama özelliği yatıyor.

TERAZİ: DUYGUSAL konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

AKREP: OLAYLARIN iç yüzünü merak ederken, bağlantılarınızı sistemli yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileri içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.

YAY: KİŞİSEL ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.

OĞLAK: OLAYLARI doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, tepki almanıza neden olabilir.

KOVA: MESLEĞİNİZLE ilgili başarılı bir tablo çiziyor olmanız sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.

BALIK: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.