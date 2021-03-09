KOÇ: BUGÜN düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yeni fırsatlar söz konusu.
BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
Fikirleriniz sürekli değişiyor.
İKİZLER: PARTNERİNİZLE aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.
YENGEÇ: HERKESİN sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
Olaylara mantıklı şekilde yaklaşmanız sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranmanız önemli açılımlara neden olacak.
ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.
BAŞAK: KENDİNİZİ ifade etme fırsatının size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.
TERAZİ: ÇEVRENİZLE güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.
AKREP: BİREYSEL duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.
YAY: SİZE destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli gelişmeler var.
OĞLAK: BİRÇOK çalışmayla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.
Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay yaklaşıyorsunuz.
KOVA: ENERJİNİZİ çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.
Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümsemelisiniz.
Özgürlük duygularınız size zarar verebilir. Seçimlerinizde dikkatli olun.
BALIK: SEZGİLERİNİZ mükemmel. Olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.