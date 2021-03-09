KOÇ: BUGÜN düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yeni fırsatlar söz konusu.

BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.

Masraflarınızı kısarak, projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.

Fikirleriniz sürekli değişiyor.

İKİZLER: PARTNERİNİZLE aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: HERKESİN sizi anlamasını beklemiyorsunuz.

Olaylara mantıklı şekilde yaklaşmanız sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranmanız önemli açılımlara neden olacak.

ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

BAŞAK: KENDİNİZİ ifade etme fırsatının size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.

Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.

TERAZİ: ÇEVRENİZLE güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

AKREP: BİREYSEL duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

YAY: SİZE destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli gelişmeler var.

OĞLAK: BİRÇOK çalışmayla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay yaklaşıyorsunuz.

KOVA: ENERJİNİZİ çok güzel kanalize edebiliyorsunuz.

Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümsemelisiniz.

Özgürlük duygularınız size zarar verebilir. Seçimlerinizde dikkatli olun.

BALIK: SEZGİLERİNİZ mükemmel. Olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.