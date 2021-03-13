KOÇ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün içindesiniz.

Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak.



BOĞA: ÇEVRENİZDEKİ olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz. Çevrenize karşı daha kapalı olmalısınız.



İKİZLER: MARS burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Sosyal ortamların aranılan kişisisiniz.



YENGEÇ: BU dönem yöneticilikte çevrenize ders verecek niteliktesiniz. Bu durum kendinizi iyi hissettiriyor. Güven duygusuna ihtiyacınız var. Hırslarınızı gemleyin.

Sakinlik size olumlu şekilde dönecek.



ASLAN: GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız, tepki çekiyor. Enerjinizi doğru kullanmakla olumlu ilerliyorsunuz. Tenkitlere kulak asmamayı öğrendiniz artık.



BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcılığına ihtiyacınız var. Doğru ortamlarda bulunun.

Sabırsızca davranışlardan da kaçının.



TERAZİ: BU dönem yönetici gezegeniniz Venüs'ün Balık burcunda ilerlemesi, iletişimde size güç veriyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.

Sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın.



AKREP: DİSİPLİNLİ olmak size yakışıyor.

Finans konularının gündem kazanmasıyla, akılcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun gün değil. Gizli anlaşmaların yararını göreceksiniz. Duygusallığa dikkat.



YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamamalısınız.

Cesaretiniz mükemmel gidiyor.



OĞLAK: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü içindesiniz. Konularınızla ilgili kimseye bilgi vermemelisiniz.



KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.

Arkadaşlarınızla yapıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.

Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün içindesiniz.



BALIK: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli.

İş konusunda sempati toplayacağınız, başarılar kazanacağınız bir dönem sizi bekliyor. Görsel hafızanız muhteşem.