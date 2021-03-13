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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.03.2021, 00:00

KOÇ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün içindesiniz.
Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak.

BOĞA: ÇEVRENİZDEKİ olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz. Çevrenize karşı daha kapalı olmalısınız.

İKİZLER: MARS burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Sosyal ortamların aranılan kişisisiniz.

YENGEÇ: BU dönem yöneticilikte çevrenize ders verecek niteliktesiniz. Bu durum kendinizi iyi hissettiriyor. Güven duygusuna ihtiyacınız var. Hırslarınızı gemleyin.
Sakinlik size olumlu şekilde dönecek.

ASLAN: GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız, tepki çekiyor. Enerjinizi doğru kullanmakla olumlu ilerliyorsunuz. Tenkitlere kulak asmamayı öğrendiniz artık.

BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcılığına ihtiyacınız var. Doğru ortamlarda bulunun.
Sabırsızca davranışlardan da kaçının.

TERAZİ: BU dönem yönetici gezegeniniz Venüs'ün Balık burcunda ilerlemesi, iletişimde size güç veriyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.
Sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın.

AKREP: DİSİPLİNLİ olmak size yakışıyor.
Finans konularının gündem kazanmasıyla, akılcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun gün değil. Gizli anlaşmaların yararını göreceksiniz. Duygusallığa dikkat.

YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.
Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamamalısınız.
Cesaretiniz mükemmel gidiyor.

OĞLAK: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü içindesiniz. Konularınızla ilgili kimseye bilgi vermemelisiniz.

KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.
Arkadaşlarınızla yapıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.
Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün içindesiniz.

BALIK: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli.
İş konusunda sempati toplayacağınız, başarılar kazanacağınız bir dönem sizi bekliyor. Görsel hafızanız muhteşem.

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