KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz.
Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.
BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızı çoğaltıyorsunuz.
Eleştirilere açık değilsiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizi her zamankinden daha güçlü bir tutumla savunuyorsunuz. Çevrenizde sadece sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle iletişim halindesiniz. Sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.
YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.
ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Sevdiklerinizle yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız.
İşinizde gizliliği tercih edin.
BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde derin dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek.
Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızdan faydalanmalısınız.
TERAZİ: Bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz.
Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, iş konularında öne geçmeniz mümkün. Sakin bir tavır sergileyin.
AKREP: İyi niyet elçisi gibi dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir., Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.
YAY: Duygularınızın sizi esir etmesine izin vermeyin.
Araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine inceleyin. Yenilenmeye ihtiyacınız var.
OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız.
Alınganlığınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.
KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda inatçısınız.
Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.
Düşünceleriniz merak ediliyor.
BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bugün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız.