KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz.

Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.



BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızı çoğaltıyorsunuz.

Eleştirilere açık değilsiniz.



İKİZLER: Düşüncelerinizi her zamankinden daha güçlü bir tutumla savunuyorsunuz. Çevrenizde sadece sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle iletişim halindesiniz. Sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.



YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.



ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Sevdiklerinizle yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız.

İşinizde gizliliği tercih edin.



BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde derin dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek.

Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızdan faydalanmalısınız.



TERAZİ: Bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz.

Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, iş konularında öne geçmeniz mümkün. Sakin bir tavır sergileyin.



AKREP: İyi niyet elçisi gibi dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir., Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.



YAY: Duygularınızın sizi esir etmesine izin vermeyin.

Araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine inceleyin. Yenilenmeye ihtiyacınız var.



OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız.

Alınganlığınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.



KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda inatçısınız.

Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

Düşünceleriniz merak ediliyor.



BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bugün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız.