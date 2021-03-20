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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.03.2021, 00:00

KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz.
Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.

BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızı çoğaltıyorsunuz.
Eleştirilere açık değilsiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizi her zamankinden daha güçlü bir tutumla savunuyorsunuz. Çevrenizde sadece sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle iletişim halindesiniz. Sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Sevdiklerinizle yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız.
İşinizde gizliliği tercih edin.

BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde derin dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek.
Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızdan faydalanmalısınız.

TERAZİ: Bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz.
Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, iş konularında öne geçmeniz mümkün. Sakin bir tavır sergileyin.

AKREP: İyi niyet elçisi gibi dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir., Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.

YAY: Duygularınızın sizi esir etmesine izin vermeyin.
Araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine inceleyin. Yenilenmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız.
Alınganlığınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.

KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda inatçısınız.
Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.
Düşünceleriniz merak ediliyor.

BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bugün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız.

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