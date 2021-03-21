KOÇ: YAKIN dostlarınızla iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.

Olayların sonrasını görmeden, hiçbir olaya evet demiyorsunuz.

BOĞA: İDEALLERINIZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştırmak isteyeceksiniz.

İKİZLER: DUYGUSAL beraberliğinizi kişisel kazançlarınızla birlikte değerlendirmeniz gerekebilir. Bulunduğunuz ortamlarda kişilerin gözü üzerinizde olacak. Özgüveninizin güçlü olması hayranlık uyandırıyor.

YENGEÇ: ÇEVRENIZLE olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteğini hissedeceksiniz.

Kuşkucu tavırlarınızı bırakmalısınız.

ASLAN: ORTAK çalışmalar yapacağınız gün içinde, duygusal yönlerinizi ortaya çıkarmadan önce detayları gözden geçirmelisiniz.

Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, başarı konusunda destek veriyor.

BAŞAK: HEDEFLERINIZI yüksek tutmak adına koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Mesleki konularda disiplinli davranmakla başarıyı garantileyebilirsiniz.

TERAZİ: ÇEVRENIZLE yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemek hakkınız. Yeni fikirler başlangıçta cazip gelse bile, sonradan kabul edemiyorsunuz. İlişkilerinizde yanlış konular üzerinde yoğunlaşmamalısınız.

AKREP: DERIN düşünceler ve güçlü sezgilerinizle içinize kapanmak isteyeceğiniz bir gün. Fiziksel cazibenizle partnerinizi kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Yatırımlar konusunda sabit fikirli ve inatçısınız.

YAY: MADDI konularda gizlilikler söz konusu olabilir. Bugün Ay, sizi bazı konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok daha iyi takip ediyorsunuz.

OĞLAK: UÇUK yönlerinizi sizden daha iyi bilen yok. Katılacağınız toplantılarda oto kontrol sisteminiz çok önemli. Yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken, arkadaşlarınız tarafından çok seviliyorsunuz.

KOVA: JÜPITER burcunuzda ilerlerken, aşk yaşantınıza romantizm getiriyor. İlişki içinde olduğunuz kişilerin olumlu etkilerini üzerinizde hissedeceksiniz. Partnerinize isteklerinizi yaptırmada başarılısınız.

BALIK: EVINIZLE ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içindesiniz. Bugün çevrenize şüphe ile yaklaşmanız mümkün.

Aile içinde yeni bir yapılanma söz konusu.