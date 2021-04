Konuşma sanatını çoktan unuttuk.

Kimse karşısındaki kişiyi dinlemek istemiyor. TV programları en güzel örneği. Açık oturumlar, konuklu programların moderatörleri bile havlu atar durumunda.

Hep bir ağızdan koro halinde konuşarak sonuca gidemeyeceğimizi hala öğrenmiş durumda değiliz veya bu hep böyleydi de, yeni mi farkına vardık. Dünya nüfusu çoğaldıkça seslerimizin frekansı daha çok yükseliyor. Okul yıllarımızda öğretmenimiz sınıfa girdiğinde ilk sözüydü "Çocuklar hep bir ağızdan konuşmayın, yoksa kimse kimseyi anlamaz" İşte dünya o kıvama gelmiş durumda. Çiftlerin bile muzdarip olduğu konu "Birbirimizi artık dinlemiyoruz". Herkes kendi düşüncelerini karşı tarafa aktarmaya çalışırken bir çeşit laf cambazlığıyla öne çıkma savaşı ve üstünlük kurma derdinde. Peki karşımızdaki kişiyi neden dinlemeyerek nelerde hata yapıyoruz?



ANLAŞILMA RAHATLIĞI

Karşımızdaki kişiyi yeterince dikkatli dinlemezsek yanlış anlayabiliriz ve onun dediği bir şeyi hatırlamamış ve onu dinlemediğimiz bir yerden patlak vererek karşımızdakinin kalbini kırabiliriz Ayrıca da bazı dediklerini yanlış anlayıp o yanlış şeye göre hareket edip yanlış davranışlar sergileyebiliriz. Bu yüzden her zaman karşımızdakini dikkatlice dinlemeliyiz, onu dinlememenin en kötü sonuçlara yol açabileceğini unutmamalıyız. Dünyaya gelişinden itibaren çevresiyle iletişim ve etkileşim hâlinde olmak insanoğlu için vazgeçilmez bir olgudur. İnsan yaratılışı gereği çevresiyle bağ oluşturmak zorundadır.

Topluluk içinde yaşayan her birey çevresine kendini anlatmak ve onları anlamak zorundadır. Kendisinin dinlendiğini gören birey, önce kendisine değer ve önem verildiğini, kabul edildiğini, buna bağlı olarak da sevildiğini düşünür. Duygularını ifade etme imkânı bulduğundan "anlaşıldım" duygusu yaşar ve rahatlar.



TOPLANTI KAOSU

Malum günümüzde toplantılar artık online şekilde yapılıyor. Bu toplantıların ana teması herkesin fikir birliği içinde şirketin geleceği ve yapılacak işlerin ortak paylaşımlarla gerçekleşeceği konusunda alınacak kararlar olduğu halde; toplantı sonunda tabiri caizse her kafadan çıkan seslerin birbirine karışmasıyla sonuçsuz biten paylaşım zorluğu yaşanan kaoslar. İşlerin yavaşlaması, beklenen sonuçlara gidememek verim kaybına neden olabiliyor. Karşımızdaki kişiyi dinlemenin ne kadar önemli olduğunu tasarruflu konuşarak başarıya daha çabuk ulaşacağımız daha sonra anladığımızda bir çok fırsat elimizden kaçmış oluyor.



ÇİFTLERİ BEKLEYEN TEHLİKE

Partneriyle bir telefon konuşması sonucunda karşımdaki kız hırsla, öfkeyle, ağzına ne gelirse söyleniyordu. "Ben ağzımı bile açamadım. Nişanlım konuştu.

Konularını yıldırım hızıyla bir nefeste anlattı, benim cümlelerim ağzımda kaldı, sohbetimize daha sonra devam ederiz diyerek kapattı. Yani şimdi biz neyi konuştuk? ben ona hiçbir şey anlatamadım ki" Sonuç: ilişki için vahim durum.



SESSİZCE DİNLEYENLER

Bazı insanlar ise, duygularını paylaşmaya çekinebilir. Göz teması karşınızdaki kişiye duyulan ilgiyi ve saygıyı gösterir. Herkes kendi duygularının anlaşılıp anlaşılmadığını hissetmek ister. Göz göze gelmek bazen en iyi iletişim yoludur. Konuşurken karsısındakinin gözlerindeki sevgi ve ilgiyi hisseden kişi, içindeki sıkıntıları daha rahat dile getirebilir.

En güzel anlaşma şekillerinden biri olsa gerek. Yerinde konuşmak ve duruma göre susmak. Neyse lafımızı balla keselim konumuzu da daha fazla uzatmayalım.

Mutlu haftalar.

İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur. Montesquieu