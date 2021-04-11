KOÇ: HIRSLARINIZ konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.
BOĞA: BUGÜN, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün değil.
Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.
İKİZLER: DENGELERİNİZİ bozmak istemiyorsanız, isteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Bugün, içsel sesiniz çok önemli olacak.
YENGEÇ: SINIRLARINIZI genişletmek istiyorsunuz.
Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyor, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.
ASLAN: HAYALLERİNİZİN altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz..
İnatçı yapınızı işlerinize fazla yansıtmak istemediğiniz için bazen sizi anlamak zor.
BAŞAK: BEKLEMEYİ bilmediğiniz için, bir çok iş fırsatlarını kaçırıyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün içindesiniz.
Size güveniyorlar.
TERAZİ: ÖZELLİKLE bugün, aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.
AKREP: HEDEFLERİNİZ konusunda farklı dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Kendi doğrularınıza güvenin.
YAY: İDEALLERİNİZ doğrultusunda hareket ediyor ve takıntılı olduğunuz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.
Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.
OĞLAK: GÜNEŞ Koç burcunda ilerlerken ailevi konularda , duygusal davranmamaya çalışmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız.
Uykularınıza dikkat.
KOVA: BUGÜN Ay'ın konumu, işinizle ilgili değer yargılarınızda tutucu davrandığınız zaman, başarılarınız daha da gecikebileceğinizi söylüyor. Koşullarınızı daha çok zorlamalısınız.
BALIK: İSTEKLERİNİZDE önleyemediğiniz tutkuların esiri olabilirsiniz. Kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor. Güçlü sezgilerinize güveniyorsunuz.