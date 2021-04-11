KOÇ: HIRSLARINIZ konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

BOĞA: BUGÜN, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün değil.

Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.

İKİZLER: DENGELERİNİZİ bozmak istemiyorsanız, isteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Bugün, içsel sesiniz çok önemli olacak.

YENGEÇ: SINIRLARINIZI genişletmek istiyorsunuz.

Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyor, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

ASLAN: HAYALLERİNİZİN altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz..

İnatçı yapınızı işlerinize fazla yansıtmak istemediğiniz için bazen sizi anlamak zor.

BAŞAK: BEKLEMEYİ bilmediğiniz için, bir çok iş fırsatlarını kaçırıyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün içindesiniz.

Size güveniyorlar.

TERAZİ: ÖZELLİKLE bugün, aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.

AKREP: HEDEFLERİNİZ konusunda farklı dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Kendi doğrularınıza güvenin.

YAY: İDEALLERİNİZ doğrultusunda hareket ediyor ve takıntılı olduğunuz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.

Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.

OĞLAK: GÜNEŞ Koç burcunda ilerlerken ailevi konularda , duygusal davranmamaya çalışmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız.

Uykularınıza dikkat.

KOVA: BUGÜN Ay'ın konumu, işinizle ilgili değer yargılarınızda tutucu davrandığınız zaman, başarılarınız daha da gecikebileceğinizi söylüyor. Koşullarınızı daha çok zorlamalısınız.

BALIK: İSTEKLERİNİZDE önleyemediğiniz tutkuların esiri olabilirsiniz. Kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor. Güçlü sezgilerinize güveniyorsunuz.