KOÇ: BAŞKALARININ fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, kendinize zaman tanımalısınız. İş hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor. Çevrenizi eleştiriyorsunuz. Kendi duygularınıza önem veriyorsunuz.

BOĞA: SİZE ters gelen çevre istekleri yüzünden, sürekli zıt fikirler üretmeye çalışacaksınız. Olayların doğası gereği; alacağınız tepkiler olacaktır. Hoşgörülü olun. Bazılarına farklı davrandığınız fark etmelisiniz.

İKİZLER: DEĞİŞİMİ seviyorsunuz. Yaşamda kaybettiğiniz şeyleri bu özelliğinize borçlusunuz. Kriterlerinizi gözden geçirmelisiniz. Bazen çevrenize çok tepkilisiniz. Haklı olduğunuz o kadar çok konu var ki.

YENGEÇ: PARTNERİNİZLE birlikte ortak uyum içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bugün sevdiklerinize karşı duygusal davranma ihtiyacı içindesiniz. Nostaljik davranmaya ihtiyacınızın olduğunu fark edin.

ASLAN: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuzda kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. Bu hafta iletişim konusunda çok başarılısınız.

BAŞAK: HİÇ bir şeyi yarım bırakmayı sevmiyorsunuz. Kızdığınız zaman, öfkenize kimse dur diyemiyor. Maddeyle aranız iyi olsa da fazla düşündüğünüz bir konu değil. Zamanlama konusunda hatalarınız var.

TERAZİ: AŞK sizin için iyi bir dostluktur. Sevdiğiniz kişi ile önce paylaşmak duygusunu yaşamak istersiniz. Sıcakkanlı yapınız yüzünden de, çevrenizde insanlar hiç eksik olmaz. Randevularınızı ertelemeyin.

AKREP: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. Bazı köklü değişimlere ihtiyacınız var. Bu dönem sinir sisteminizi güçlendirmelisiniz.

YAY: DUYGUSAL ilişkilerinizde, özgürlüğünüzden vazgeçmediğiniz için, hep yarım kalmış aşklar yaşıyorsunuz.. İçinizde biriktirdiğiniz duygularınız kalp çarpıntılarına sebep oluyor.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmenizin anlamı yok. Bazı şeyleri farklı algılayacaksınız. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Karşı tarafa zorluk çıkarmayı yeğliyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir. Çevrenizdeki kişileri çabuk algılıyorsunuz. Enerjiniz yüksek seyrediyor.

BALIK: BUGÜN başladığınız işleri tamamlamak için detaylara ihtiyacınız olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin kapasitesinin önemli olduğunu fark etmelisiniz. Günlük temponuzu biraz hızlandırmalısınız.