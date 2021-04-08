KOÇ: YENİ planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar önemli.

Konuyla ilgili tecrübeli eski dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

BOĞA: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz. Cesur olun.

İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

YENGEÇ: ÇEVRENİZİN etkisi altında fazla kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün.

Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıklarıyla tartışmalar yaşayabilirsiniz.

ASLAN: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz.

BAŞAK: MERKÜR'DEN önemli destekler alıyorsunuz.

İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.

Güç bağı oluşturacağınız kişilerin önemli olduğunu unutmamalısınız.

TERAZİ: ORTAMLARDA kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugünlerde size uygun yeni projeler kafanızı dağıtacak.

AKREP: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Güçlü yaşam enerjiniz, partnerinizin hoşuna gidebilir.

YAY: KENDİNİZE zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz.

Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. Duygusal ilişkilerinizdeki beklentileri siz sağlamalısınız.

OĞLAK: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif olabilirler.

Mantıklı davranışlarınız tepki alabilir.

KOVA: BUGÜN oldukça eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışabilirsiniz.

Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmalısınız.

Maddi konularda yeni açılımlar var.

BALIK: KİŞİSEL enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek yoğun duygular hissedeceksiniz.

Partnerinizin farklı fikirleri, sizin için yeni bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.