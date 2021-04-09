KOÇ: BUGÜN ilişkinizde değişimler söz konusu. Çevrenizle barışık durumdasınız. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle daha uyumlu olmak istiyorsunuz. Renkli ve hoş bir zaman geçirebilirsiniz.

BOĞA: ÇALIŞMA hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündemde. Birlikte ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunları gündeme gelecektir ve dostluk paylaşımları içinde olacaksınız. Beklentileriniz gerçekleşiyor.

İKİZLER: BUGÜN evinizle ilgili olumlu değişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuları çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Olumlu duygulara gerçekten ihtiyacınız var. Kilo problemlerine dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ: AŞKLA ilgili duygularınız dorukta seyredecektir. Partnerinizle uzun süredir yakalayamadığınız dostluğu kurabilir, birlikte hafta sonu planları yapabilirsiniz. Ertelediğiniz güzellikler kapınızı çalıyor.

ASLAN: BAŞARI sizin için çok önemli bir duygu ve bugün, çevresel ilişkilerinizde aynı enerjiyi görmek istiyorsunuz. Kişisel dengelerin önemli olduğunu biliyorsunuz. Yaşamınızı yeniden ele almalısınız.

BAŞAK: GÜVEN ihtiyacı içinde olduğunuz için yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içinde olacaksınız. Bugün, her türlü olanaklarınızı kullanabilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek. Sevdiklerinizle olmak hoşunuza gidiyor.

TERAZİ: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissedebilirsiniz. Planladığınız çalışmaların engellere takılmasından rahatsız olabilir, dengelerinizi koruma konusunda zorlanabilirsiniz. Sorumluluklarınızın farkındasınız.

AKREP: DUYGUSAL yaşantınızda önemli gelişmeler söz konusu. Bugün ince ve nazik davranışlarınızla çevrenizde iyi bir etki bırakarak mükemmel bir örnek teşkil edeceksiniz. Dostlarınız sizi takdirle izliyor.

YAY: BUGÜN çözümlemeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Temkinli davranmanın artılarını göreceksiniz.

OĞLAK: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi gerçekleştirmek için üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Hırslarınızı dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Yaşamınızı ince detaylar üzerinde kuracaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.

KOVA: İDEALLERİNİZİ ortaya çıkaracak hareketlenme söz konusu. Bir çok kombinasyon fikirler, bir birini tetikleyerek ilginçlikler ortaya çıkacak. Kararlarınızda ısrarcı olmalısınız. Taviz vermemeyi bilmelisiniz.

BALIK: ENERJİK yönlerinizin ortaya çıkmasıyla, farklı şeyler yapmak istiyor ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin ortak paylaşımlarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ani değişimlerden etkileniyorsunuz.