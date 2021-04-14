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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.04.2021, 00:00

KOÇ: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Gücünüzü göstermeniz gereken bir dönem içindesiniz.

BOĞA: SİZİ etkileyecek kişilerin ortak özellikleri; güzel konuşmaları ve dış görünüşlerinde belli bir düzen içinde olmaları. Çevrenizi sınayacağınız bir gün içindesiniz. Güven konusu sizin için çok önemli biliyorsunuz.

İKİZLER: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, davranışlarınızı kendi çapınıza göre değerlendirmelisiniz.
Her an her şey olabilir.

YENGEÇ: DOSTLARINIZIN size destek vereceği, konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok . Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz.
Bilinçaltınız sizi olumlu etkiliyor.

ASLAN: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Olumlu etkiler alınca, sosyal aktiviteleriniz verimli oluyor ve güçleniyor.
Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün.

BAŞAK: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz.
İlginç arkadaşlıklar kuracaksınız. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün. Alınganlığınızın nedenini sorgulamalısınız.

TERAZİ: DUYGUSAL değişimleriniz yüzünden kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalısınız. Onlarla küçük çapta seyahat planları yapacaksınız. Bu dönem değişimleriniz sizi de rahatsız ediyor.

AKREP: İKİZLERDEKİ yöneticiniz Mars sizi hızlandırıyor fakat akılınızın karışmasın neden oluyor. İlişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmıyorsunuz. Dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecektir.

YAY: SATIN alma duygunuz ortaya çıkıyor.
Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Düşüncelerinizi saydam bir şekilde ifade edeceksiniz.

OĞLAK: YAŞAMINIZA olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Olayları fazla abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Doğal olarak kendinizi korumak zorundasınız.

KOVA: MARS sizin gibi hava burcu İkizlerde ilerlerken, enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Bu dönem kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.

BALIK: AY'IN konumu çevresel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür maddi ve finans evinizde ilerlemeye devam ediyor. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir sakın aldırmayın.

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