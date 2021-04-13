KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE sabitlik söz konusu.

Alışkanlıklarınızdan ödün vermek istemiyor ve gelirlerinizi artırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.

BOĞA: BUGÜN, evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız. Mantıklı düşüncelere değer vermek istiyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN, partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Fikir alışverii içinde olsanız bile, onun sizden talepleri fazla olacak. Kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: BUGÜN, sınırlarınızı zorluyorsunuz.

Hırslarınız ihtiyaçlarınızın önüne geçebiliyor.

Gün içinde kafanızda şekillenen her olay, sizi mükemmel şartlara taşıyor.

Şahsınıza uygun tarzınız var.

ASLAN: YAŞAMA katacağınız çok şey var.

Bugün, yeni şartlarınızı gözden geçirmeli, samimi olduğunuzu belirtmelisiniz.

Karşılaştığınız her türlü engele hazırlıklısınız. Sınırlarınızı zorluyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN ince hesaplar peşindesiniz.

Küçük detayların size kazandıracağı avantajları unutmuyor, olayları değişik açılardan yorumlamayı yeğliyorsunuz.

Kendinize güvenmelisiniz.

TERAZİ: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden beklentileri olacak. Ayrıntıların üzerinde çok fazla durduğunuz için, karşı tarafın yorulmasına neden olacaksınız. Haksızlıklara karşı direnme gücünüz yüksek.

AKREP: BUGÜN, isteklerinizde net ve farklı şartlar sunan bir kişi olarak, karşı tarafta ikilem yaratmanız mümkün. Kendinizle barışık olmak işinize yarayacak. Algılarınız oldukça yüksek seyrediyor.

YAY: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yansıtamadığınız işlerden çok çabuk sıkıldığınız kesin ve yaşamınızı kendi şartlarınıza göre şekillendirmekten yanasınız. Karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz.

OĞLAK: KİŞİSEL rahatlığınızın önemli olduğunu biliyor ve kendi doğrularınıza göre hareket etmek istiyorsunuz. Duygularınızda ve zevklerinizde bir genişleme ve esneklik söz konusu.

KOVA: BİREYSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracaksınız.

Arkadaşlarınızın üzerinizde etkisi büyük. Bugün yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmelisiniz. Bilgilerinizi yerinde kullanacağınız bir gün.

BALIK: YATIRIMLARINIZI gözden geçirmeli ve enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız.

Yeni şartlarınızı belirlemek istiyorsanız, farklı kişilerin düşünceleri size yeni bir yön verecektir. Değişime ihtiyaç duyacaksınız.